Китайцы продолжают захватывать российский авторынок: поставки машин из Поднебесной растут

Согласно свежим данным Главного таможенного управления КНР, поставки автомобилей в РФ из Китая по итогам первого квартала 2025 года (январь-март) достигли 1,5 млн экземпляров, что почти на 16% (+15,7%) превышает показатель января-марта 2024 года.