РИА «Новости»: продолжение поисков семьи Усольцевых в тайге не планируется

В ближайшее время спасатели не планируют возобновлять поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».
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