Reuters: Камала Харрис может объявить имя своего напарника на выборах 5 августа

Претендент в президенты США и действующй вице-президент США Камала Харрис может 5 августа сообщить имя выбранного ей кандидата на пост вице-президента США, который станет вместе с ней участвовать в избирательной кампании.
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