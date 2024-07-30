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Reuters: Камала Харрис может объявить имя своего напарника на выборах 5 августа

Reuters: Камала Харрис может объявить имя своего напарника на выборах 5 августа

Претендент в президенты США и действующй вице-президент США Камала Харрис может 5 августа сообщить имя выбранного ей кандидата на пост вице-президента США, который станет вместе с ней участвовать в избирательной кампании.

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