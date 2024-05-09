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Военные новости ★ спецоперация

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«Заявления Зеленского о стабилизации ситуации на фронте оказались ложью»: На Украине сообщают о больших потерях ВСУ

«Заявления Зеленского о стабилизации ситуации на фронте оказались ложью»: На Украине сообщают о больших потерях ВСУ

Апрельские заявления Зеленского о якобы стабилизации ситуации на линии фронта оказались откровенной ложью, российская армия продолжает давить по всем направлениям, а сдерживать ее удается ценой все возрастающих потерь.

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