Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

Диетолог Максим Шилов рассказал, что желающим похудеть стоит учитывать три ключевых аспекта.В беседе с «Российской газетой» 4 марта специалист отметил, что из рациона стоит исключить газировку, соки, морсы и кофе с сиропом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии