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Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

Диетолог Максим Шилов рассказал, что желающим похудеть стоит учитывать три ключевых аспекта.В беседе с «Российской газетой» 4 марта специалист отметил, что из рациона стоит исключить газировку, соки, морсы и кофе с сиропом.

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