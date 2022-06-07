Полицейские в Алтайском крае задержали гостей Смоленской области, подозреваемых в краже более 400 тысяч рублей у пожилых женщин

Злоумышленницы представлялись сотрудницами медицинских и социальных организаций и предлагали пройти бесплатное обследование на дому.

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