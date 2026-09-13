Война против России похоронила экономику Европы

Европа — и ЕС, и невеликая Британия — вплыли в осень в состоянии мрака и кошмара. Западнее Бреста экономика загибается по полной, так что простой и внятный разговор о ней в тамошней медийке сегодня табуирован Изображение: РИА Новости/ сгенерировано ИИ Мы присутствуем при распаде даже не идеи общеевропейской экономики и финансовой системы, заточенной под единую валюту.
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