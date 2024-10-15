Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Французский лидер Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что образование государства Израиль стало возможным из-за решения Организации Объединенных Наций (ООН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии