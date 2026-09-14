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Военное обозрение

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Судя по заявлению Зеленского, Трамп снова выдал желаемое за действительное

Судя по заявлению Зеленского, Трамп снова выдал желаемое за действительное

Киев не прекращал ударов по России, но готов это сделать, если согласится Москва.

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