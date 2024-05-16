Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью, детали приводит пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.
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