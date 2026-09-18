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Мировое обозрение

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Явка на выборах в ГД на 12:00 мск составила 6,48%

Явка на выборах в ГД на 12:00 мск составила 6,48%

К полудню первого дня голосования на выборах в Государственную думу явка избирателей составила 6,48%.

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