Белла Хадид запускает собственный бренд

Белла Хадид не отстаёт от других коллег и анонсировала запуск собственного бренда Orebella. У компании даже уже есть официальная страница, но пока там можно увидеть только ролик с замедленным увеличением, где один глаз красотки переходит в кадр с бушующим океаном и горами.
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