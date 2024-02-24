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Белла Хадид запускает собственный бренд

Белла Хадид не отстаёт от других коллег и анонсировала запуск собственного бренда Orebella. У компании даже уже есть официальная страница, но пока там можно увидеть только ролик с замедленным увеличением, где один глаз красотки переходит в кадр с бушующим океаном и горами.

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