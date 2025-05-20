В Краснодарском крае в преддверии Дня защиты детей полицейские организовали праздничное спортивное мероприятие для кадетов профильных полицейских классов

В преддверии Дня защиты детей представители краевого главка и УМВД России по городу Новороссийску организовали спортивный праздник для учеников полицейских классов школы № 29 имени Юрия Амелова города Новороссийска.
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