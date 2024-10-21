В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские и общественники Самарской области провели цикл встреч с молодежью

В Самарской области в рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводимой с целью привлечения молодежи к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств, а также формирования у молодого поколения активной антинаркотической позиции, сотрудники полиции совместно с общественниками провели серию встреч с учениками старших классов и студентами.