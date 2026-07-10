Wink и НТВ представили первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканал НТВ выпустили первый тизер сериала «Трудно быть богом» (18+), основанного на культовый классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких.