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Нижегородская правда

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Wink и НТВ представили первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Wink и НТВ представили первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканал НТВ выпустили первый тизер сериала «Трудно быть богом» (18+), основанного на культовый классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких.

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