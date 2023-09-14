Миротворцы Армении проведут с подразделением США военные учения. В целом своем Телеграмм-канале сообщило Министерство Обороны маленькой (вот, совсем маленькой), но гордой страны.
«А может плюнуть уже, а?»: Что, если Россия отвернется от Армении?
Комментарии
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Наталия Сорокина
Мои давнишние впечатления: уважаю больше азербайджанцев. Азербайджанцы грубоватые, но честные ребята... А армяне очень переменчивые, болтливые, они ближе к "жидовствующим" рыночникам.
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9 час.
Н
Наталья
Вот правильно...уже надоели... и вообще: всем россия что то должна... пора избавиться от "долгов "...
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2 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А ведь армяне считались просвещенной нацией. И знают цену предательства.
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14 мин.
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