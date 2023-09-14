Новости, события, факты

146 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Цены на газ растут в мире - хрен бы эт было если бы были проблемы со сбытом)))Сара Вагенкнехт: ...
  • Алексей Тан
    Не ваша страна (иудеев)... а иудейский проект!!!...си-си-си-ер.«Профсоюз олигарх...
  • Sergiy Che
    Бряхня.... ))  Этноним наш от племени рюрикова, а от этнонимаи топоним...))Бумеранг возвраща...

«А может плюнуть уже, а?»: Что, если Россия отвернется от Армении?

«А может плюнуть уже, а?»: Что, если Россия отвернется от Армении?

Миротворцы Армении проведут с подразделением США военные учения. В целом своем Телеграмм-канале сообщило Министерство Обороны маленькой (вот, совсем маленькой), но гордой страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Сорокина
Мои давнишние впечатления: уважаю больше азербайджанцев. Азербайджанцы грубоватые, но честные ребята... А армяне очень переменчивые, болтливые, они ближе к &quot;жидовствующим&quot; рыночникам.
Ответить
9 час.
Н
Наталья
Вот правильно...уже надоели... и вообще: всем россия что то должна... пора избавиться от &quot;долгов &quot;...
Ответить
2 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А ведь армяне считались просвещенной нацией. И знают цену предательства.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх