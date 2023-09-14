«А может плюнуть уже, а?»: Что, если Россия отвернется от Армении?

Наталия Сорокина Мои давнишние впечатления: уважаю больше азербайджанцев. Азербайджанцы грубоватые, но честные ребята... А армяне очень переменчивые, болтливые, они ближе к "жидовствующим" рыночникам.

Н Наталья Вот правильно...уже надоели... и вообще: всем россия что то должна... пора избавиться от "долгов "...