Стеклянное лицо: в соцсетях появился новый вирусный бьюти-тренд

В соцсетях появился новый вирусный бьюти-тренд – стеклянное лицо. Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы достичь такого эффекта предлагается натирать кожу обычной пищевой содой и обязательно губкой.
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