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Хазанов и Запашный пришли попрощаться с Анастасией Заворотнюк

Одними из первых на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, которая проходит в эти минуты на территории Покровского монастыря в Москве, прибыли дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгард Запашный и артист Геннадий Хазанов.

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