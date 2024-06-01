Хазанов и Запашный пришли попрощаться с Анастасией Заворотнюк

Одними из первых на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, которая проходит в эти минуты на территории Покровского монастыря в Москве, прибыли дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгард Запашный и артист Геннадий Хазанов.