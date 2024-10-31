Украинский (малороссийский) диалект, иногда называемый отдельным языком, сложился из смешения южнорусских наречий с польскими словами примерно в XV-XVII вв.
Смiшна мова: какие украинские слова звучат забавно для русских
Комментарии
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Traveller
Вообще-то тамошняя "краватка" пошла от еврейского/немецкого Kravatte. Но всё равно это "галстук".
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8 час.
Eduard
Например"Пытаньечко до вас"! Что означает:"Вопрос к вам" !
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1 час.
Eduard
Мова вообще переделка с русского.Ту фразу что я написал например,слово"Пытаньечкояот слова русского"пытать",тоесть спрашивать но с пристрастием(бить).Вот они всё так переделали,фантазии,на что-то новее не хватило,просто знасение слов изменили или буковки переставили,и "мова" готова!
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1 час.
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