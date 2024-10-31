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Смiшна мова: какие украинские слова звучат забавно для русских

Смiшна мова: какие украинские слова звучат забавно для русских

Украинский (малороссийский) диалект, иногда называемый отдельным языком, сложился из смешения южнорусских наречий с польскими словами примерно в XV-XVII вв.

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Комментарии
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Traveller
Вообще-то тамошняя &quot;краватка&quot; пошла от еврейского/немецкого Kravatte. Но всё равно это &quot;галстук&quot;.
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8 час.
Eduard
Например&quot;Пытаньечко до вас&quot;! Что означает:&quot;Вопрос к вам&quot; !
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1 час.
Eduard
Мова вообще переделка с русского.Ту фразу что я написал например,слово&quot;Пытаньечкояот слова русского&quot;пытать&quot;,тоесть спрашивать но с пристрастием(бить).Вот они всё так переделали,фантазии,на что-то новее не хватило,просто знасение слов изменили или буковки переставили,и &quot;мова&quot; готова!
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1 час.

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