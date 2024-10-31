Смiшна мова: какие украинские слова звучат забавно для русских

Вообще-то тамошняя "краватка" пошла от еврейского/немецкого Kravatte. Но всё равно это "галстук".

Eduard

Мова вообще переделка с русского.Ту фразу что я написал например,слово"Пытаньечкояот слова русского"пытать",тоесть спрашивать но с пристрастием(бить).Вот они всё так переделали,фантазии,на что-то новее не хватило,просто знасение слов изменили или буковки переставили,и "мова" готова!