Четверо мигрантов-нарушителей будут депортированы из страны по итогам рейда в Центральном районе Красноярска

Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции организовали совместное мероприятие на объектах рыночной торговли, строительных площадках и в точках общественного питания.
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