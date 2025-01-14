В Челябинске останутся без водоснабжения почти сто домов

Несколько десятков домов в Курчатовском и Калининском районах Челябинска останутся без воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в среду, 15 января, в Курчатовском районе по адресу Свердловский проспект, 2 – пройдет плановая замена элементов системы противопожарного обеспечения.