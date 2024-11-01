Россияне с доходом 80 тысяч могут получить прибавку к пенсии

Россияне с месячным доходом от 80 тысяч рублей могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 7,5-8% от заработка, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.