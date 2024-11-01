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FinFax - Новости банков и вкладов

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Россияне с доходом 80 тысяч могут получить прибавку к пенсии

Россияне с доходом 80 тысяч могут получить прибавку к пенсии

Россияне с месячным доходом от 80 тысяч рублей могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 7,5-8% от заработка, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

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