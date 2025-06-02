После крушения поезда №86 Климов – Москва, где погибли 7 человек, выжившие пассажиры теперь разыскивают свои вещи

После крушения поезда №86 Климов – Москва, где погибли 7 человек, выжившие пассажиры теперь разыскивают свои вещиРЖД информирует пассажиров о багаже, оставленном в вагонах поезда, потерпевшего крушение из-за теракта.
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