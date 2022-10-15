Пятый канал

31 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Викто
    Варварушка, дуй в след, за своей хозяюшкой.«Махина, глыба и ...
  • Бендер Задунайский
    Походу зеля в своей несъемной футболке так уже провонял , что у подчиненных клинит башню от смрада .«Клей?» — Захаров...
  • Василий Коликов
    Нам следует предупредить похотливого старого козла байдена, что вне зависимости от масштабов применения ЯО - и вне за...В Белом доме расс...

Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Пословицей «что у умного на уме, у дурака на языке» в собственном прочтении ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на угрозы главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх