Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Пословицей «что у умного на уме, у дурака на языке» в собственном прочтении ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на угрозы главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.