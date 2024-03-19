В Смоленской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров

Соответствующий указ губернатор подписал 15 марта текущего года. Сводный план, разработка которого началась в конце 2023 года, содержит все силы и средства, которые задействуют в тушении лесных пожаров в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии