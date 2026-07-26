Археологи нашли первую в истории ткань возрастом 3000 лет

Итальянские ученые совершили уникальную находку на дне вулканического озера Больсена. В затопленном доисторическом поселении Гран-Карро обнаружен фрагмент ткани, признанный первым в своем роде для этого памятника.
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