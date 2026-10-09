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Царьград

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AliExpress сообщает: спрос на смартфоны в России подскочил на 84%

AliExpress сообщает: спрос на смартфоны в России подскочил на 84%

В третьем квартале 2026 года спрос на смартфоны в России вырос на 84%. Модели Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro заняли первые позиции.

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