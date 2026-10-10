Девять человек погибли при стрельбе в американском городе Эри

Девять человек погибли в результате стрельбы в частном жилом доме в городе Эри американского штата Пенсильвания.
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