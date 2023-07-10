Минобороны РФ: одна из уничтоженных 9 июля ракет С-200 ВСУ целилась в Крымский мост

Как сообщил командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, одна из ракет С-200, запущенных ВСУ в воскресенье, 9 июля, была нацелена на Крымский мост.