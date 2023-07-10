Daily Moscow

180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Ей это её дружок Костин-шеф втб нашептал?Наиля Аскер-заде:...
  • Александр Грицай
    Если продолжится зерновая сделка без явных привелегии для России то это позор,!!!!Хватит идти на поводу запада и позв...Переговоры Путина...
  • Сергей Окулов
    Думаю теперь надо действительно вмешаться в американские выборы и помочь Трампу байден и его администрация больные людиПосольство РФ: СШ...

Минобороны РФ: одна из уничтоженных 9 июля ракет С-200 ВСУ целилась в Крымский мост

Минобороны РФ: одна из уничтоженных 9 июля ракет С-200 ВСУ целилась в Крымский мост

Как сообщил командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, одна из ракет С-200, запущенных ВСУ в воскресенье, 9 июля, была нацелена на Крымский мост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх