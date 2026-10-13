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Пять лет до второй попытки и меньше платных мест: что нужно знать о поступлении в вуз в 2027 году

Пять лет до второй попытки и меньше платных мест: что нужно знать о поступлении в вуз в 2027 году

Минобрнауки России внесёт изменения в порядок приёма в вузы. С 1 марта 2027 года отчисленные в рамках дисциплинарного взыскания студенты смогут поступать в тот же вуз только через пять лет.

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