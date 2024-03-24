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Иван Охлобыстин отказался записать видео при посещении мемориала у Крокуса

Иван Охлобыстин отказался записать видео при посещении мемориала у Крокуса

Известный актер, режиссер и общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал о своем посещении стихийного мемориала у «Крокус Сити Холл», куда тысячи людей несут цветы, игрушки и ставят в память о погибших свечи.

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