У «Селтикс» второй после «Уорриорз»-2017 процент побед в плей-офф – 16-3 и 84,2%

У «Селтикс» второй после «Уорриорз» процент побед в плей-офф – общий результат 16-3 и 84,2%. После введения в 2003 году формата, когда во всех четырех раундах лучшая команда определяется в сериях до четырех побед, лучше было только у «Голден Стэйт» в плей-офф-2017 (16-1 и 94,1%).