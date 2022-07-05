В парке "Дружба" Тамбова незаконно вырубили 37 деревьев

Прокуратура провела проверку по факту незаконной рубки деревьев в парке "Дружба" города Тамбова. Установлено, что в мае 2022 года в границах парка в районе реки Цны произведена незаконная рубка 37 деревьев породы "Клен" общим объемом 24,45 куб.