Новости Тамбова

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    Врете ребята.71 год живу и если увижу снижение цены на что-либо.УМРУ.Такого никогда небылоВ магазинах могут...
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В парке "Дружба" Тамбова незаконно вырубили 37 деревьев

В парке "Дружба" Тамбова незаконно вырубили 37 деревьев

Прокуратура провела проверку по факту незаконной рубки деревьев в парке "Дружба" города Тамбова. Установлено, что в мае 2022 года в границах парка в районе реки Цны произведена незаконная рубка 37 деревьев породы "Клен" общим объемом 24,45 куб.

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