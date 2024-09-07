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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Шевченко: «У нас с Шашиловым была цель провести гонку в удовольствие и отстрелять четыре ноля»

Соревнования проходят в Красноярске. «Настраивалась на стрельбу, потому что в прошлом сезоне она не получалась и медалей было очень мало.

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