Открытое письмо заслуженной артистки России к Президенту страны

Наверное, мы уже привыкли к тому, что «за деньги — да». Но сегодня, когда Россия буквально бьётся за свою жизнь, когда сапог вражеского солдата топчет нашу землю, наверное, пришла пора отрубить «ненужный хвост» из тех, кто ставит свою наживу и жажду популярности выше интересов государства, выше интересов россиян.