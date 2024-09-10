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Открытое письмо заслуженной артистки России к Президенту страны

Открытое письмо заслуженной артистки России к Президенту страны

Наверное, мы уже привыкли к тому, что «за деньги — да». Но сегодня, когда Россия буквально бьётся за свою жизнь, когда сапог вражеского солдата топчет нашу землю, наверное, пришла пора отрубить «ненужный хвост» из тех, кто ставит свою наживу и жажду популярности выше интересов государства, выше интересов россиян.

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