Тайное оружие «Ред Булл» вернуло Ферстаппена к победам в «Ф-1». Круче любого напарника

Машина «Ред Булл» – возможно, самая капризная из топовых в пелотоне «Формулы-1». Напарники Макса Ферстаппена не могут обуздать ее уже несколько лет, а с прошлого сезона контроль над техникой потерял и сам лидер команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии