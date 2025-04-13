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Тайное оружие «Ред Булл» вернуло Ферстаппена к победам в «Ф-1». Круче любого напарника

Тайное оружие «Ред Булл» вернуло Ферстаппена к победам в «Ф-1». Круче любого напарника

Машина «Ред Булл» – возможно, самая капризная из топовых в пелотоне «Формулы-1». Напарники Макса Ферстаппена не могут обуздать ее уже несколько лет, а с прошлого сезона контроль над техникой потерял и сам лидер команды.

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