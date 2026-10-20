Украина и Европа мешают Дональду Трампу комфортно сотрудничать с Россией. Об этом на канале NTA заявил экс-глава МИД Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Мы пока не готовы...
- Г «Мой отъезд из Ки...
- МЕ Мы пока не готовы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым