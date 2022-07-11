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Секретные спаленки стюардесс на дальних перелетах

Секретные спаленки стюардесс на дальних перелетах

Во время долгого перелета в Азию важно иметь возможность поспать. Но как отдохнуть представителям экипажа? Оказывается, на самолетах Boeing 777 и 787 есть тайная лесенка, ведущая в крошечный отсек без окон, где находятся спальни стюардесс и пилотов.

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