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"Папенькины сынки" идут напролом. За слёзными извинениями последовала "зачистка"

"Папенькины сынки" идут напролом. За слёзными извинениями последовала "зачистка"

Говоря о терактах в Махачкале и Дербенте, многие спикеры акцентируют внимание на методах вербовки в террористические организации.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Все эти мерзкие ваххабиты, бороды, хиджабы , наглость, преступления и многое другое в том числе и ввоз преступной субстанции из сразии лигалированной купленным с потрохами ФМС, чиновниками вплоть до Госдумы отстаивающие интересы лоббебистов этой ржавой аккупации России есть звенья одно цепи по внутреннему перевороту в России с помощью и на средства англосаксами, если кто этого не видит в правительстве и в других органах гос.власти это прямая угроза коренному народу России,  её безопасности и с целью стереть Россию как ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!!! ВЛАСТЬ ВЫ К ЭТОМУ ВЕДЕТЕ СТРАНУ!!!????
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1 час.
Maxim
В Индии национальностей - больше, чем было в СССР, никто не учитывает специфику бенгальцев, тамильцев, прочих дравидов..
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1 час.
Александр Почекунин
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1 час.

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