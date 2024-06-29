"Папенькины сынки" идут напролом. За слёзными извинениями последовала "зачистка"

МП

Михаил Пантюхин

Все эти мерзкие ваххабиты, бороды, хиджабы , наглость, преступления и многое другое в том числе и ввоз преступной субстанции из сразии лигалированной купленным с потрохами ФМС, чиновниками вплоть до Госдумы отстаивающие интересы лоббебистов этой ржавой аккупации России есть звенья одно цепи по внутреннему перевороту в России с помощью и на средства англосаксами, если кто этого не видит в правительстве и в других органах гос.власти это прямая угроза коренному народу России, её безопасности и с целью стереть Россию как ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!!! ВЛАСТЬ ВЫ К ЭТОМУ ВЕДЕТЕ СТРАНУ!!!????