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Медведев заявил, что Россия расценит передачу Украине ядерного оружия как нападение

Медведев заявил, что Россия расценит передачу Украине ядерного оружия как нападение

Последствия таких действий очевидны, предупредил замглавы Совбеза РФЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва расценит передачу Киеву ядерного оружия как акт нападения.

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