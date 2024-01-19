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Председатель ГД РФ: Госдума направит запрос в парламент Франции по поводу французских наёмников на Украине

Председатель ГД РФ: Госдума направит запрос в парламент Франции по поводу французских наёмников на Украине

Минобороны РФ 17 января сообщило о нанесении вечером 16 января ударов высокоточным оружием по месту временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в оккупированном украинскими формировании Харькове.

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