В США смертельные холода, а в России кот меняет правила на РЖД: воскресный обзор без официоза

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Царьград

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Не много ди чести котам?! Хозяин сам виноват, надо было смотреть за своим котом, который должен сидеть в переноске, а не бегать и метить по вагону! И что теперь проводники будут гоняться за живностью: сегодня кот, завтра попугаи, послезавтра ворона или воробей залетит? А многие пассажиры не желают, чтобы рядом с ними были животные, или у них аллергия на животных, но коты и живность на ж/д в приоритете, чем жизнь и удобства людей? Маразм крепчает!
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