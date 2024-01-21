В США смертельные холода, а в России кот меняет правила на РЖД: воскресный обзор без официоза

Как тебе такой холодец, Илон Маск? Солнце «плюнуло» в Землю плазмой. Почему Минприроды закрывает глаза на старые мусорные свалки, и как под видом начальников нас обманывают преступники – в воскресном обзоре новостей от «Царьграда – Подмосковье».
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