Со-генеральный директор Intel Дэвид Зиснер говорит, что «основная стратегия остается неизменной»

Хотя широко распространено мнение, что совет директоров Intel сместил исполнительного директора Пэта Гелсингера в начале этой недели, поскольку не был согласен с его стратегией и тактикой, временный исполнительный директор Дэвид Зиснер заявил на конференции, что основная стратегия возрождения компании останется нетронутой.