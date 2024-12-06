Со-генеральный директор Intel Дэвид Зиснер говорит, что «основная стратегия остается неизменной»

Хотя широко распространено мнение, что совет директоров Intel сместил исполнительного директора Пэта Гелсингера в начале этой недели, поскольку не был согласен с его стратегией и тактикой, временный исполнительный директор Дэвид Зиснер заявил на конференции, что основная стратегия возрождения компании останется нетронутой.
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