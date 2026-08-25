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Татар-информ

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В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств

В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Более 21,6 тыс. заявлений о государственной регистрации ипотеки при взаимодействии с кредитными организациями поступило в Росреестр Татарстана за семь месяцев 2026 года.

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