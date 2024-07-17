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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Зенита» Илюхина о трансферах: «Решений по новым покупкам нет. Продолжим анализ и работу» 

— «Зенит» ударно начал летнюю трансферную кампанию. Некоторые – например, Глушенков – уже отлично проявили себя в первом матче.

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