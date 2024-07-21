В подполье рассказали о нарастающем конфликте между ТЦК и ВСУ

Между работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает конфликт и напряжения, такое мнение в интервью ТАСС выразил представитель подполья Сергей Лебедев.
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