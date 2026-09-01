МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Глава управы провела обход территории в Марьиной Роще

В Марьиной Роще состоялся обход территории района. Мероприятие прошло по адресу: Старомарьинское шоссе, дом 14.

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