Русофобия - это больно

Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют «Всё хорошо, прелестная маркиза», рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть «зомби», но при этом стоимость акций продолжает расти), и только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.