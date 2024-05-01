Суд арестовал двоих новосибирцев, обвиняемых в поджоге вертолета

Новосибирца назвали главарем группы, совершившей поджог вертолета в «Остафьево». Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении группы людей, которых обвиняют в поджоге вертолета в московском аэропорту «Остафьево».
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