Старший лейтенант после контузии помог освободить населенный пункт в Донбассе

Минобороны России 29 июля рассказало о новых героических подвигах военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым вооруженные силы союзников успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Минобороны России 29 июля рассказало о новых героических подвигах военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым вооруженные силы союзников успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Свежие комментарии