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Старший лейтенант после контузии помог освободить населенный пункт в Донбассе

Старший лейтенант после контузии помог освободить населенный пункт в Донбассе

Минобороны России 29 июля рассказало о новых героических подвигах военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым вооруженные силы союзников успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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